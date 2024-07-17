Прокурора из Северной Осетии задержали за изнасилование сотрудницы

В Северной Осетии сотрудница региональной прокуратуры обвинила своего начальника в изнасиловании на рабочем месте. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
По словам девушки, 2 июля ее вызвал в кабинет замруководителя отдела процессуального контроля Григорий Авакян. Он начал приставать к ней и склонять к близости. Подчиненная поначалу сопротивлялась, но затем перестала контролировать тело и не смогла позвать на помощь: она подозревает, что Авакян подсыпал ей какое‑то вещество в напиток.
После случившегося сотрудница обратилась к руководству региональной прокуратуры. Там ей пообещали, что во всем разберутся, но одновременно попросили не писать заявления, чтобы не поднимать шумиху. Григорий же оставил ей в машине 1 млн рублей и попросил не рассказывать о произошедшем.
Тем не менее 4 июля девушка написала заявление об изнасиловании и передала деньги от начальника следователям в качестве доказательства. Медэкспертиза обнаружила на теле пострадавшей синяки, ссадины, повреждения внутренних органов и подтвердила факт насилия. Сотрудница также прошла процедуру на детекторе лжи.
В тот же день следователи пытались попасть в кабинет Авакяна, чтобы осмотреть место преступления, но их туда не пустили. Записи видеонаблюдения из кабинета прокурора пропали, а в помещении начался ремонт, который мог уничтожить все улики. Хозяин кабинета уволился из прокуратуры по собственному желанию.
16 июля Авакяна задержали, на него завели уголовное дело об изнасиловании.