Прокурора из Северной Осетии задержали за изнасилование сотрудницы

В тот же день следователи пытались попасть в кабинет Авакяна, чтобы осмотреть место преступления, но их туда не пустили. Записи видеонаблюдения из кабинета прокурора пропали, а в помещении начался ремонт, который мог уничтожить все улики. Хозяин кабинета уволился из прокуратуры по собственному желанию.