Мэр Парижа Анн Идальго искупалась в Сене, чтобы доказать, что вода в реке достаточно чистая

Сегодня в 12:53
Фото: Pierre Suu/Getty Images

Мэр Парижа Анн Идальго сдержала обещание и под аплодисменты искупалась в Сене за 9 дней до начала Олимпиады, передает издание France 24.

Идальго проплыла около 100 метров вместе с главой оргкомитета Олимпиады‑2024 Тони Эстанге и префектом столичного региона Иль‑де‑Франс Марком Гийомом. Заплыв продлился около десяти минут. Таким образом мэр хотела доказать, что вода в реке достаточно чистая для проведения в ней олимпийских соревнований.

За несколько месяцев до Олимпиады, которая пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа, президент Франции Эмманюэль Макрон и Анн Идальго пообещали лично искупаться в парижском водоеме, на очистку которого выделили 1 млрд евро.

В ответ жители европейской столицы запустили акцию Je chie dans la Seine le 23 Juin («Я насру в Сену 23 июня»). Организаторы движения призвали всех, кто недоволен большими расходами государства на предстоящие Олимпийские игры, синхронно испражниться в Сену, чтобы политикам пришлось искупаться в реке, полной фекалий.

В назначенный день президент страны все же отменил купания, так как реку не успели достаточно очистить. Идальго также отложила свое погружение в Сену, объяснив это досрочными выборами. Она сказала, что искупается в реке «15, 16 или 17 июля в зависимости от погоды», и в итоге сдержала обещание.

Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами