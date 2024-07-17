Мэр Парижа Анн Идальго искупалась в Сене, чтобы доказать, что вода в реке достаточно чистая

В назначенный день президент страны все же отменил купания, так как реку не успели достаточно очистить. Идальго также отложила свое погружение в Сену, объяснив это досрочными выборами. Она сказала, что искупается в реке «15, 16 или 17 июля в зависимости от погоды», и в итоге сдержала обещание.