Умер бывший главред «Ведомостей» Андрей Шмаров

По информации Mash, Шмарова нашли без сознания в его московской квартире и госпитализировали с инсультом и переломом ребер. Shot утверждает, что еще 1 июля журналист сам вызвал скорую после падения у себя дома и последние две недели находился в больнице.
С начала 1990-х Шмаров был научным сотрудником и заместителем главного редактора ИД «Коммерсант», а в 1995-м вместе с другими журналистами, покинувшими издание, основал и возглавил журнал «Эксперт».
Журналист работал генеральным директором проекта «Сноб», был ведущим на «Дожде»* и радио «Комсомольская правда». В апреле 2020 года после смены собственников «Ведомостей» Шмаров стал исполняющим обязанности главного редактора. Многие сотрудники высказались против его назначения и в знак протеста покинули свои должности. В мае 2021-го Шмаров ушел с поста.
* Телеканал «Дождь» внесен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов.