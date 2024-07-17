Умер бывший главред «Ведомостей» Андрей Шмаров

Сегодня в 12:27
Фото: @ashmarov

Бывший главный редактор «Ведомостей» Андрей Шмаров скончался в возрасте 69 лет. Об этом рассказали телеграм-каналы Mash, «112» и Shot.

По информации Mash, Шмарова нашли без сознания в его московской квартире и госпитализировали с инсультом и переломом ребер. Shot утверждает, что еще 1 июля журналист сам вызвал скорую после падения у себя дома и последние две недели находился в больнице.

С начала 1990-х Шмаров был научным сотрудником и заместителем главного редактора ИД «Коммерсант», а в 1995-м вместе с другими журналистами, покинувшими издание, основал и возглавил журнал «Эксперт».

Журналист работал генеральным директором проекта «Сноб», был ведущим на «Дожде»* и радио «Комсомольская правда». В апреле 2020 года после смены собственников «Ведомостей» Шмаров стал исполняющим обязанности главного редактора. Многие сотрудники высказались против его назначения и в знак протеста покинули свои должности. В мае 2021-го Шмаров ушел с поста.

* Телеканал «Дождь» внесен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов.

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