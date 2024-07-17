Адель сделает большой перерыв в карьере

Британская певица Адель собирается сделать «большой перерыв» в карьере и не писать новые песни. Об этом она рассказала немецкому изданию ZDF.
«Я хочу сделать большой перерыв и заняться другими творческими вещами. Хотя бы на некоторое время», — отметила артистка.
По словам Адель, ей «не нравится быть знаменитой» и она скучает по временам, когда можно было оставаться неузнаваемой и анонимной.
В августе певица собирается дать серию из восьми концертов в Мюнхене на специально оборудованной площадке (это будут ее первые выступления в континентальной Европе с 2016 года). Затем Адель планирует до ноября жить и выступать в своей музыкальной резиденции в Лас-Вегасе, а после — вернуться в Лондон, который остается для нее домом.
Концертную резиденцию в театре The Colosseum в Лас-Вегасе Адель начала в ноябре 2022 года. Это были ее первые выступления за пять лет. С тех пор певица дала в Лас-Вегасе более 100 шоу.
Адель обычно не торопится с созданием музыки. Между выпуском ее альбомов «25» и последнего на данный момент «30» прошло шесть лет.