Адель сделает большой перерыв в карьере

В августе певица собирается дать серию из восьми концертов в Мюнхене на специально оборудованной площадке (это будут ее первые выступления в континентальной Европе с 2016 года). Затем Адель планирует до ноября жить и выступать в своей музыкальной резиденции в Лас-Вегасе, а после — вернуться в Лондон, который остается для нее домом.