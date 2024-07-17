Джанкарло Эспозито, Кэти Холмс и Кумэйл Нанджиани сыграют в продолжении сериала «Покерфейс»

Сегодня в 11:21
Кадр из сериала «Джентельмены». Фото: Miramax Television

Джанкарло Эспозито («Во все тяжкие»), Кэти Холмс («Бэтмен: Начало»), Кумэйл Нанджиани («Силиконовая долина») и Гэби Хоффманн (»«Очевидное») присоединились к актерскому составу второго сезона сериала «Покерфейс», передает Variety.

Они пополнили и без того длинный список приглашенных звезд шоу, в который уже вошли Хлоя Севиньи, Эллен Баркин, Тим Блейк Нельсон, Ник Нолте, Реа Перлман и Эдриен Броуди. Главную роль вновь исполнит Наташа Лионн.

Сериал «Покерфейс», созданный автором «Достать ножи» Райаном Джонсоном, стартовал на стриминговом сервисе Peacock в январе 2023 года. Спустя месяц после премьеры шоу продлили на второй сезон.

Сериал рассказывает о Чарли Кейл, обладающей необычным даром — она способна по виду человека определять, говорит ли он правду или лжет. Героиня расследует убийство своей подруги, работавшей вместе с ней в казино. Когда дело заводит ее слишком далеко, она понимает, что на нее открыта охота, и пускается в бега.

Помимо Лионн в проекте сыграли Джозеф Гордон-Левитт, Стефани Сюй, Дэвид Кастанеда, Эдриен Броуди и другие.

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