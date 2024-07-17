Джанкарло Эспозито, Кэти Холмс и Кумэйл Нанджиани сыграют в продолжении сериала «Покерфейс»

Сериал рассказывает о Чарли Кейл, обладающей необычным даром — она способна по виду человека определять, говорит ли он правду или лжет. Героиня расследует убийство своей подруги, работавшей вместе с ней в казино. Когда дело заводит ее слишком далеко, она понимает, что на нее открыта охота, и пускается в бега.