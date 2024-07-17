Имя основателя «Митьков» убрали из списка участников выставки в «Манеже»

Имя основателя арт-группы «Митьки» Дмитрия Шагина убрали с информационного стенда выставки в петербургском «Манеже», посвященной арт-центру «Пушкинская-10». Об этом в своем телеграм-канале сообщил депутат Заксобрания Петербурга Борис Вишневский*.
Он напомнил, что несколько дней назад с выставки убрали картину Шагина «Митьки 91» (якобы для «реставрации») и фотографии 80-х годов из собрания «Музея нонконформистского искусства» (без объяснения причин).
Сперва имя Шагина замазали в списке участников выставки, а после общественного резонанса просто заменили стенд на новый, где основатель «Митьков» уже не значится.
«Кроме слова „Позор!“, комментариев нет. Впрочем, знакомая практика: в 30-е годы прошлого века из книг и альбомов оперативно вырезали фотографии репрессированных», — написал Вишневский.
В «Манеже» причины изменений в экспозиции и на информационном стенде не комментировали.
В январе 2023 года картину Шагина «День тельняшки» убрали с выставки в Музее декоративного искусства. На полотне изображены люди в тельняшках, которые держат плакат с лозунгом группы, придуманным почти 40 лет назад: «Митьки никого не хотят победить». На баннере выставки этот лозунг закрасили. В музее сказали, что сделали это, чтобы избежать тревожащих интерпретаций.
Шагин в разговоре с РБК назвал это примером вандализма и коммунистического ужаса. По его словам, группу запрещали в середине 80-х, а «последняя цензура была в 1986-м, тогда хоть не закрашивали».
* Борис Вишневский внесен Минюстом в реестр иноагентов.