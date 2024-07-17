Имя основателя «Митьков» убрали из списка участников выставки в «Манеже»

В январе 2023 года картину Шагина «День тельняшки» убрали с выставки в Музее декоративного искусства. На полотне изображены люди в тельняшках, которые держат плакат с лозунгом группы, придуманным почти 40 лет назад: «Митьки никого не хотят победить». На баннере выставки этот лозунг закрасили. В музее сказали, что сделали это, чтобы избежать тревожащих интерпретаций.