Илон Маск объявил о переезде SpaceX из Калифорнии в Техас на фоне закона о защите ЛГБТ*-учеников

Миллиардер Илон Маск заявил, что перенесет штаб-квартиры двух своих самых известных компаний — производителя ракет SpaceX и социальной медиаплатформы X — из Калифорнии в Техас.
В качестве причины он назвал свое несогласие с новым законом штата Калифорния, который запрещает школам требовать от персонала раскрывать информацию о гендерной идентичности ребенка — в том числе родителям.
«Это последняя капля. Из‑за этого закона и многих других, которые ему предшествовали, нацеленных как на семьи, так и на компании, SpaceX перенесет свою штаб-квартиру из Хоторна, Калифорния, в Старбейз, Техас», — написал Маск в социальных сетях.
Он также пожаловался, что ему «надоело уворачиваться от банд жестоких наркоманов, чтобы попасть в здание и выйти из него» в Сан-Франциско.
Калифорния стала первым штатом США, принявшим закон, который запрещает школам информировать родителей о смене гендерной идентичности учащихся.
«Он защищает отношения между детьми и родителями, не позволяя политикам и школьному персоналу неуместно вмешиваться в семейные дела и пытаться контролировать, когда и как семьи ведут глубоко личные разговоры», — заявил пресс-секретарь губернатора Калифорнии Брэндон Ричардс.
Накануне владелец SpaceX рассказал, что будет ежемесячно перечислять 45 миллионов долларов в фонд, поддерживающий предвыборную кампанию Трампа.
В 2021 году Маск уже перенес в Техас штаб-квартиру компании Teslа. Тогда миллиардер объяснил свое решение планами по «масштабированию» компании.
* Верховный суд России признал «Международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил его в РФ.