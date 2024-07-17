Илон Маск объявил о переезде SpaceX из Калифорнии в Техас на фоне закона о защите ЛГБТ*-учеников

«Это последняя капля. Из‑за этого закона и многих других, которые ему предшествовали, нацеленных как на семьи, так и на компании, SpaceX перенесет свою штаб-квартиру из Хоторна, Калифорния, в Старбейз, Техас», — написал Маск в социальных сетях.