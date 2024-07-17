Джек Блэк приостановил деятельность Tenacious D после скандала с шуткой о покушении на Трампа

Джек Блэк заявил об отмене текущего тура Tenacious D и приостановлении деятельности коллектива на фоне скандала из‑за шутки его коллеги Кайла Гэсса о покушении на Дональда Трампа. Музыкант написал об этом в своем инстаграме*.
«Я был ошеломлен тем, что было сказано на шоу в воскресенье. Я никогда не потворствую разжиганию ненависти и не поощряю политическое насилие в любой форме», — написал Блэк.
«После долгих размышлений я больше не считаю целесообразным продолжать турне Tenacious D, и все дальнейшие творческие планы приостановлены. Я благодарен поклонникам за их поддержку и понимание», — добавил он.
Ранее в сети разошлись кадры выступления коллектива в Сиднее, во время которого Блэк и человек в костюме робота преподнесли Гэссу праздничный торт. На видео слышно, как Блэк просит Гэсса загадать желание, на что тот под смех и аплодисменты сиднейской публики отвечает: «Не промахнись по Трампу в следующий раз».
После этого австралийский Сенатор Ральф Бабет, лидер Объединенной австралийской партии, потребовал депортировать Tenacious D из страны.
Покушение на Дональда Трампа произошло в субботу, 14 июля, в городе Батлер, штат Пенсильвания. Пуля стрелка попала кандидату в президенты США в ухо. В результате случившегося скончался один человек, еще двое тяжело ранены.
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