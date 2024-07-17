Джек Блэк приостановил деятельность Tenacious D после скандала с шуткой о покушении на Трампа

Ранее в сети разошлись кадры выступления коллектива в Сиднее, во время которого Блэк и человек в костюме робота преподнесли Гэссу праздничный торт. На видео слышно, как Блэк просит Гэсса загадать желание, на что тот под смех и аплодисменты сиднейской публики отвечает: «Не промахнись по Трампу в следующий раз».