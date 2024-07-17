Братья Даффер выпустят хоррор-сериал «Что‑то очень плохое должно случиться»

«Мы были потрясены, когда впервые прочитали сценарий Хейли. Она большой новый талант с уникальным голосом. Ее сценарий необычный, страшный, смешной и просто… очень в ее стиле. Нам очень повезло, что мы продюсируем ее первое шоу, и мы не можем дождаться, когда сможем поделиться ее видением с остальным миром», — заявили братья Даффер.