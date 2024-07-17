Братья Даффер выпустят хоррор-сериал «Что‑то очень плохое должно случиться»

Netflix объявил о запуске нового хоррор-сериала, исполнительными продюсерами которого станут братья Даффер, создатели «Очень странных дел», передает Variety.
В настоящее время проект называется «Что‑то очень плохое должно случиться» («Something Very Bad Is Going to Happen»). Сценарий написала Хейли З.Бостон, работавшая над «Кабинетом редкостей Гильермо дель Торо».
Официальный логлайн описывает шоу как «атмосферный многосерийный хоррор, действие которого разворачивается на свадьбе». «Зрители будут следить за женихом и невестой на протяжении недели до злополучного бракосочетания», — говорится в тексте.
Бостон также выступила в качестве исполнительного продюсера и шоураннера. Дафферы и Хилари Ливитт спродюсируют проект через компанию Upside Down Pictures. Еще одним исполнительным продюсером станет Андреа Сперлинг («Все облажались», «Но я — чирлидер»).
«Мы были потрясены, когда впервые прочитали сценарий Хейли. Она большой новый талант с уникальным голосом. Ее сценарий необычный, страшный, смешной и просто… очень в ее стиле. Нам очень повезло, что мы продюсируем ее первое шоу, и мы не можем дождаться, когда сможем поделиться ее видением с остальным миром», — заявили братья Даффер.
Новость о заказе сериала появилась через день после того, как Netflix показал первые кадры со съемочной площадки финального сезона «Очень странных дел». Работа над последней частью мегахитового сериала завершена примерно наполовину. Дата премьеры пока не назначена, но ожидается, что сезон выйдет в 2025 году.
Также в рамках общей сделки Дафферы готовят сериал «The Boroughs», который начнут снимать осенью, спин-офф «Очень странных дел» и адаптацию «Дневника смерти».