«Худший бывший на свете»: Netflix показал трейлер нового тру-крайм-проекта

На ютуб-канале Netflix показали трейлер нового документального тру-крайм-сериала «Худший бывший на свете» («Worst Ex Ever»). Он выйдет на стриминговом сервисе 14 августа.
Проект расскажет о «леденящих душу предсательствах» и «заговорах с целью убийства». По словам создателей, сериал «раскрывает темную сторону любви с помощью свидетельств очевидцев».
Шоу представит четыре реальные истории об отношениях, закончившихся жутко и жестоко. Авторами альманаха стала команда, работавшая над сериалом «Худший сосед на свете».
Проект выпустит студия Blumhouse, известная по хоррорам «Пять ночей у Фредди» и «Черный телефон». В нем будут использованы записи с камер наблюдения, архивные видео и анимационные реконструкции.
Исполнительными продюсерами сериала выступили Джейсон Блюм, Крис Маккамбер, Гретхен Палек, Джордана Хохман и Синтия Чайлдс. Последняя также выступила режиссером шоу.
«Мы действительно чувствуем, что большинство людей считают своих бывших плохими, но в нашем сериале наши бывшие по правде худшие. Вот почему мы взялись за это», — поделилась Палек.