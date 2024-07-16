«Худший бывший на свете»: Netflix показал трейлер нового тру-крайм-проекта

Сегодня в 01:56
Кадр: Netflix/YouTube

На ютуб-канале Netflix показали трейлер нового документального тру-крайм-сериала «Худший бывший на свете» («Worst Ex Ever»). Он выйдет на стриминговом сервисе 14 августа.

Проект расскажет о «леденящих душу предсательствах» и «заговорах с целью убийства». По словам создателей, сериал «раскрывает темную сторону любви с помощью свидетельств очевидцев».

Шоу представит четыре реальные истории об отношениях, закончившихся жутко и жестоко. Авторами альманаха стала команда, работавшая над сериалом «Худший сосед на свете».

Проект выпустит студия Blumhouse, известная по хоррорам «Пять ночей у Фредди» и «Черный телефон». В нем будут использованы записи с камер наблюдения, архивные видео и анимационные реконструкции.

Исполнительными продюсерами сериала выступили Джейсон Блюм, Крис Маккамбер, Гретхен Палек, Джордана Хохман и Синтия Чайлдс. Последняя также выступила режиссером шоу.

«Мы действительно чувствуем, что большинство людей считают своих бывших плохими, но в нашем сериале наши бывшие по правде худшие. Вот почему мы взялись за это», — поделилась Палек.

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