Netflix покажет спин-оффы «Ходячих мертвецов» и «Интервью с вампиром»

Сегодня в 01:09
Кадр: AMC

Стриминговый сервис Netflix заключил сделку с телекомпанией AMC. Теперь он сможет показать 15 принадлежащих ей шоу, включая «Интервью с вампиром» и спин-оффы «Ходячих мертвецов», сообщил Deadline.

Начиная с 19 августа, Netflix будет транслировать «Дэрила Диксона» и «Бойся ходячих мертвецов», первый сезон «Интервью с вампиром», а также «Мэйфейрских ведьм» и «Месье Спейда».

Кроме того, в планах платформы — показать «Грязный черный мешок», «Террор», «Открытие ведьм», «Темные ветра», «Банды Лондона», «В пустыне смерти», «Кевин может пойти на***» и «Проповедника».

13 января сервис добавит первые сезоны сериалов «Ходячие мертвецы: Мертвый город» и «Ходячие мертвецы: Выжившие».

«Благодаря этому соглашению наши высококачественные шоу будут доступны широкой аудитории подписчиков Netflix, а бренд AMC будет четко представлен», — подчеркнули в AMC.

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