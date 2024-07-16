Звезда «Игры престолов» Натали Эммануэль в роли наемницы в трейлере «Киллера»

Сегодня в 00:07
Кадр: Peacock/YouTube

На ютуб-канале Peacock опубликовали трейлер фильма «Киллер», главную роль в котором исполнила звезда «Игры престолов» Натали Эммануэль.

Она сыграла наемницу, которую отправляют убить слепую молодую девушку в парижском ночном клубе. Когда героиня отказывается выполнить приказ, она привлекает к себе внимание опытного следователя.

Параллельно с этим наемница оказывается втянута в зловещий преступный заговор. Он вынудит ее столкнуться с собственным прошлым — и вступить в противостояние со своими бывшими коллегами.

Режиссером картины стал Джон Ву, известный по лентам «Переправа», «Немая ярость», «Час расплаты» и «Без лица». В актерский состав ленты вошли Сэм Уортингтон («Аватар»), Диана Сильверс («Ма», «Стекло») и Омар Си («Люпен»).

Фильм выйдет на стриминговом сервисе Peacock, премьера намечена на 23 августа.

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