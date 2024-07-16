Алена Долецкая против комментаторов «Матча»: «Позор для футбола, речи и оскорбление для ушей»

Алена Долецкая неожиданно раскритиковала комментаторов «Матч ТВ» Дмитрия Шнякина и Константина Генича за работу во время финального матча Чемпионата Европы 2024. В телеграм-канале журналистка выразила раздражение плохим комментарием и даже предложила уволить журналистов.
14 июля в перерыве игры сборных Испании и Англии Долекция написала: «Умоляю, увольте комментаторов Генича и Шнякина — это позор для футбола, русской речи и оскорбление для ушей».
На следующий день Шнякин отреагировал на критику под постом Долецкой. Он заметил, что бывшей главной редакторке российского Vogue не удастся убрать его с телеканала, но выразил готовность выслушать критику и предложения.
«Алена, добрый день! Извините, увольнение у вас вряд ли получится инициировать:) Но я бы с интересом выслушал претензии. В чем проблема? Что вы имеете в виду под словом „позор“ футбола?», — поинтересовался комментатор.
«А то ведь комментирую его 17 лет, варюсь в нем, играю, изучаю, популяризирую, освещаю, но такой забавной формулировки не встречал :) Что ранило ваш слух? Какие конкретно примеры? Какие трактовки/оценки/речевые обороты?», — обратил внимание на свой опыт Шнякин.
В личном телеграм-канале мужчина также заметил, что за годы работы привык сталкиваться с хейтерами, но критику от коллеги слышит впервые: «Не знаком с Алёной Долецкой и её работами. Но пост занятный! В автора комментов превратился и я — с нетерпением жду от неё уточнений.»
Вечером 16 июля Долецкая вернулась с поминутным разбором репортажа комментаторов. Она обратила внимание на «вульгарные клички» футболистов мирового класса от журналистов, неуместные шутки и отступления от происходящего в прямом эфире, а также была огорчена «недюжинным количеством матерных и малоуважительных комментариев ваших фанатов в канале незнакомой им женщины».
«Вы правы, футбол сегодня стал более динамичным, сложным и даже агрессивным. Именно это требует от комментатора неотступного внимания к игре, к её стратегии. Этого внимания на финале ЧЕ у вас не было», — уверена журналистка.
По ее мнению, зрители у телеэкранов ждут от журналистов поминутную аналитику, комментарии сложных и интересных моментов и разбор игровой техники, а не «маловнятные и скучные комментарии из прошлого».
«Не могу назватьукрашением ваших комментариев вульгарные клички достойных игроков — „дед-пенсионер“, „ананасоголовый“ и „вот он вытирает макарошки на голове“ (про Ямаля) и уже тем более „этот пенсионер в сандалиях Гермеса носится как угорелый“», — заметила Долецкая.
Она признала, что слова об увольнении были «фигурой речи», а ей в прошлом нравился комментарий Василия Уткина, Николая Озерова и Константина Махарадзе. «Хохотала над их шутками и оговорками, всё было. Их работа всегда была лишена вульгарности и пошлости».
В конце поста журналистка указала на отдельные моменты, вызвавшие ее агрессию.