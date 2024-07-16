Алена Долецкая против комментаторов «Матча»: «Позор для футбола, речи и оскорбление для ушей»

В личном телеграм-канале мужчина также заметил, что за годы работы привык сталкиваться с хейтерами, но критику от коллеги слышит впервые: «Не знаком с Алёной Долецкой и её работами. Но пост занятный! В автора комментов превратился и я — с нетерпением жду от неё уточнений.»