В ДТП погиб тренер сборной России по гребле на байдарках и каноэ Дмитрий Адаев

Тренер сборной России по гребле на байдарках и каноэ Дмитрий Адаев погиб в дорожной аварии. Об этом сообщили на сайте Минспорта Саратовской области.
Адаев попал в аварию в Воронежской области. Обстоятельства трагедии не раскрываются. Тренеру был 41 год.
Дмитрий Адаев известен как наставник многократного чемпиона мира и серебряного призера Олимпиады Ивана Штыля. Он также работал с Алексеем Коровашковым.
«Большую часть сезона мы работали с ним, последний раз общались две недели назад. Мне сейчас очень непросто говорить, я очень расстроен случившимся, но на Олимпиаде в Париже мы будем выступать и за него», — прокомментировал Коровашков.
За время собственной спортивной карьеры Адаев выиграл медаль Чемпионата Европы и стал победителем Первенства Европы, а также Чемпионом мира 2010 года среди студентов. Он занимался популяризацией спорта.