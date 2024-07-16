В южных регионах РФ проблемы с электричеством из‑за сбоя на Ростовской АЭС. Главное

В Краснодаре отключения коснулись около 40% энергосистемы города, рассказали изданию «93.ру» в администрации города. В городе перестали работать примерно 150 светофоров, из‑за чего в некоторых районах почти на два часа остановилось движение трамваев и троллейбусов, а также без электричества остался железнодорожный вокзал Новороссийска.