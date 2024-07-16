В южных регионах РФ проблемы с электричеством из‑за сбоя на Ростовской АЭС. Главное

Сегодня в 22:45
Фото: ArtemBegotsky

В южных регионах РФ либо пропало, либо подается по графику электричество из‑за сбоя в работе генерирующего оборудования на Ростовской АЭС. О проблемах с электроснабжением отчитались Минэнерго и «Росатом».

По данным телеграм-канала Mash, электричество отключалось в Ростове-на-Дону, Таганроге, Краснодаре, Элисте, Анапе, Армавире, Новороссийске и не только. Временно отключают свет в Дагестане, включая Дербент и Хасавюрт, и Кабардино-Балкарии, частично нет света в Нальчике и некоторых населенных пунктах шести районов.

В Краснодаре отключения коснулись около 40% энергосистемы города, рассказали изданию «93.ру» в администрации города. В городе перестали работать примерно 150 светофоров, из‑за чего в некоторых районах почти на два часа остановилось движение трамваев и троллейбусов, а также без электричества остался железнодорожный вокзал Новороссийска.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что в регионе введено временное ограничение потребления электроэнергии на 140 мегаватт.

В Минэнерго сообщили, что временные графики ограничения потребления на 1,5 ГВт ввели «в условиях повышенных нагрузок на энергосистему с целью сохранения устойчивости энергосистемы». Позже там добавили, что благодаря «оптимизации режима работы сети» объем временных ограничений снижен на 500 МВт.

В «Росатоме» рассказали, что один из энергоблоков Ростовской АЭС автоматически отключился от сети «под действием автоматики из‑за неполадок на турбогенераторе». По данным госкорпорации, причины произошедшего выясняются, «радиационный фон в норме».

В этот же день, 16 июля, в Бурятии произошла авария на Гусиноозерской тепловой электростанции. Из‑за нее более 100 тыс. жителей республики остались без света. С отсутствием электричества столкнулись в том числе в Улан-Удэ.

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