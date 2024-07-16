Ли Миллер родилась 23 апреля 1907 года. Она была дочерью фотографа-любителя и начала свою карьеру в качестве модели. В 1930-х она начала фотографировать сама — сперва в Париже, а затем в Нью-Йорке. В 1934 году Миллер вышла замуж и переехала в Египет, но уже в 1937 году вернулась в Париж.