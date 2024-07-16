На ютуб-канале Sky Cinema опубликовали трейлер фильма «Ли» — байопика легендарного фотографа Ли Миллер. Ее роль в картине исполнила обладательница премии «Оскар» Кейт Уинслет («Титаник», «Чтец»).
Актриса сыграла Миллер в разные периоды ее жизни. В центре повествования оказалась Вторая мировая война, которую фотограф освещала прямо с фронта, а также из освобожденного Парижа и позднее взятого союзниками Берлина.
В трейлере показано знакомство Миллер с редактором британского журнала Vogue Одри Уизерс. Сотрудничество этих выдающихся женщин привело к публикации выразительных и шокирующих снимков Миллер.
Кроме того, фильм явно затронет сложности, с которыми в течение своей карьеры Миллер столкнулась из‑за того, что она — женщина. Как показывает трейлер, журналистку не хотели пускать в зону военных действий из‑за ее пола.
Это не остановило настойчивую и отважную Миллер. «Даже когда я хотела не смотреть, я знала, что не могу», — рассказала фотограф о своей работе в ролике.
Премьера «Ли» в кинотеатрах состоится 13 сентября. Фильм станет режиссерским дебютом Эллен Курас. ценарий написали Лиз Ханна, Джон Колли и Мэрион Хьюм по мотивам книги «Жизнь Ли Миллер» 1985 года — ее написал сын фотографа Энтони (его в фильме сыграл О’Коннор).
Помимо Уинслет и О’Коннора, в картине снялись Марион Котийяр («Жизнь в розовом цвете», «Начало»), Андреа Райсборо («В чужой шкуре»), Энди Сэмберг («Бруклин 9-9») и Александер Скарсгорд («Годзилла против Конга»).
Фильм спродюсировала компания Sky Originals и Juggle Films Кейт Уинслет. В создании ленты участвовали Кейт Соломон, Трой Лам, Эндрю Мейсон из Brouhaha Entertainment, Мари Савар и Лорен Ханц.
Ли Миллер родилась 23 апреля 1907 года. Она была дочерью фотографа-любителя и начала свою карьеру в качестве модели. В 1930-х она начала фотографировать сама — сперва в Париже, а затем в Нью-Йорке. В 1934 году Миллер вышла замуж и переехала в Египет, но уже в 1937 году вернулась в Париж.
Начало Второй мировой войны она застала в Лондоне. Миллер стала одним из самых известных фотожурналистов, запечатлевших события войны. На ее снимках сохранились бомбардировки Лондона, освобождение Парижа и концлагерей Бухенвальд и Дахау.