Андра Дей и Гленн Клоуз сталкиваются с ужасным в трейлере хоррора «Избавление»

На ютуб-канале Netflix опубликовали трейлер хоррора «Избавление» режиссера Ли Дэниелса, известного по лентам «Соединенные Штаты против Билли Холидей», «Дворецкий», «Сокровище» и «Газетчик».
Новый фильм кинематографиста выйдет на стриминговом сервисе 30 августа. Он расскажет о матери, которой приходится бороться за души своих детей после переезда в таинственный и населенный демонами дом.
Главную роль в картине исполнила Андра Дей, звезда «Соединенных Штатов против Билли Холидей». В актерский состав проекта также вошли Гленн Клоуз («Жена», «Четыре хороших дня»), Онжаню Эллис-Тейлор («Прислуга») и Мо’Ник («Сокровище»).
Фильм основан на реальной истории семьи Латойи Аммонс, которая произошла в американском штате Индиана в 2011 году. Семья столкнулась с нашествием мух, видела мистические фигуры и переживала нападения невидимых сил.
Сценарий триллера написали Дэвид Коггшолл, Элайджа Байнум и Ли Дэниелс. Оператором выступил Эли Аренсон («Смотрители», «Агнец»). Среди продюсеров были Тодд Крайтс, Грегуар Женсолан, Джексон Нгуйен.