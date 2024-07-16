В Архангельске начали проверку из‑за показа «Природы любви» в кинотеатре под открытым небом

В Tele2 выразили сожаление о случившемся. «Трансляция откровенных сцен в общественном пространстве недопустима, и нам невероятно жаль, что контент задел чувства горожан. <…> При отборе контента была сделана ставка на то, что кино получило престижную кинонаграду „Сезар“, при этом было упущено из виду, что фестивальное кино может содержать неоднозначные сцены. Мы обещаем, что это больше не повторится», — заявили в пресс-службе оператора.