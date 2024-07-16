В Архангельске начали проверку из‑за показа «Природы любви» в кинотеатре под открытым небом

Прокуратура Архангельской области и Ненецкого автономного округа начала проверку после показа романтической комедии «Природа любви» в парке. Этому возмутились местные жители, сообщает «29.ру».
Накануне в местные СМИ написали о возмущении в соцсетях, вызванном фильмом канадского режиссера Монии Шокри. «Природа любви» вышла в 2023 году и получила «Сезара» за «Лучший иностранный фильм», а летом 2024-го попала на экран уличного кинотеатра в Петровском парке. Прохожие сняли на видео фрагменты картины с пикантными сценами и опубликовали в сети, пишет «29.ру».
На опубликованных роликах видны мужчина и женщина в ошейнике и слышны стоны. Ленту транслировали в рамках проекта «Территория MIXX» от Tele2. Фильм изначально был маркирован 18+ — пометка была в углу экрана, отмечает издание.
В Tele2 выразили сожаление о случившемся. «Трансляция откровенных сцен в общественном пространстве недопустима, и нам невероятно жаль, что контент задел чувства горожан. <…> При отборе контента была сделана ставка на то, что кино получило престижную кинонаграду „Сезар“, при этом было упущено из виду, что фестивальное кино может содержать неоднозначные сцены. Мы обещаем, что это больше не повторится», — заявили в пресс-службе оператора.
События в Петровском парке курирует Архангельский театр драмы. Его директор Сергей Самодов признал, что «даже при соблюдении всех маркировок возрастных ограничений, которое всегда присутствует, контент для более взрослого зрителя могут увидеть дети», поэтому из расписания снимут ленты 18+.
Отдельно Самодов прокомментировал смущение некоторых от любовных сцен в фильме: «Предположу, что люди, которые смеются над определенными параграфами учебника по биологии за 8-й класс, и люди, которые смущаются сценами между двумя одетыми людьми, вырванными из контекста фильма, — это одни те же люди».
Местная прокуратура проведет проверку «по факту демонстрации фильмов с возрастным цензом 18+, оказывающих негативное влияние на нравственное и психические развитие несовершеннолетних, отдыхающих в общественном месте».
Одна из комментаторок со скриншотов из соцсетей пошутила, что «поднятие рождаемости понято буквально». В начале марта местные власти пообещали организовать занятия для мужчин, чтобы подготовить их к появлению семьи и ребенка и тем самым повысить рождаемость.