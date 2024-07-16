Против экоактивистки Евгении Чириковой* возбудили уголовное дело о фейках про армию

В отношении российской экоактивистки Евгении Чириковой*, известной как руководительница проекта Activatica, возбудили уголовное дело о распространении фейков про армию. Об этом сообщил телеграм-канал столичного Следственного комитета.
Чирикову обвиняют в публичном распространении заведомо ложной информации о действиях ВС РФ. Поводом для этого стал видеоролик на одном из хостингов, посвященный военным действиям на территории Украины.
«Противоправная деятельность женщины была выявлена и пресечена в ходе совместной работы следователей столичного СК и оперативных служб», — указали в сообщении.
Чирикова — фигурант уже не одного уголовного дела. Активистка, по данным СК, объявлена в федеральный розыск. В апреле 2024 года Сыктывкарский городской суд Коми заочно арестовал ее по делу о террористическом сообществе.
* Евгения Чирикова внесена Минюстом в реестр иноагентов.