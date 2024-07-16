В Бурятии из‑за аварии на электростанции более 100 тыс. человек остались без света

Сегодня в 18:32
Фото: Rebecca Peterson-Hall/Unsplash

В Бурятии произошла авария на Гусиноозерской ГРЭС: там отключился один из трех энергоблоков. В результате более 100 тыс. человек остались без электроэнергии, сообщил глава республики Алексей Цыденов.

Он поделился в телеграме, что под отключение света попали частично семь районов и город Улан-Удэ. С отсутствием электричества столкнулись жители 75 населенных пунктов.

Причины отключения блока устанавливаются. «Проводится переключение потребителей и выравнивание баланса в энергосистеме», — отметил Цыденов.

В правительстве Бурятии заявили о ремонте двух энергоблоков ГРЭС. «В связи со снижением вырабатываемой энергии веерное отключение электроэнергии временно введено в ряде населенных пунктов республики, включая город Улан-Удэ», — добавили там.

В регионе также ограничили подачу электроэнергии — по словам Цыденова, до 20 МВт, а по данным правительства, до 40 МВт. Это сделали «для предотвращения перегрузки системы и возникновения аварийных ситуаций на электросетях».

Прокуратура Бурятии организовала проверку в связи с массовым отключением электроэнергии.

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