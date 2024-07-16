Роскомнадзор потребовал от Google разблокировать Лебедева, Shaman и Газманова

Роскомнадзор направил запрос в Google с требованием разблокировать более 200 российских аккаунтов на YouTube. Все они выражали поддержку властям РФ, отмечает ТАСС со ссылкой на пресс-службе ведомства.
Запрос адресован гендиректору американской корпорации Сундару Пичаи. В список РКН вошли «российские СМИ, федеральные органы власти, предприятия и спортивные клубы, а также различные общественные, политические и музыкальные деятели, которые высказываются в поддержку РФ и действий властей».
Роскомнадзор упомянул блокировки каналов RT и РБК, музыкантов Shaman, Олега Газманова и Юлии Чичериной, а также писателя Захара Прилепина и блогера Артемия Лебедева. С 2020 года Google заблокировал 207 российских ресурсов на платформе, 83 из них — в 2024-м.
«Такие действия видеохостинга недопустимы, это акт цензуры. YouTube придерживаются бескомпромиссно русофобской политики. Предпочтение всегда отдают приверженцам прозападных идеалов, а аккаунты российских блогеров и журналистов блокируют без объяснения причин», — заявили в Роскомнадзоре.
Ведомство обнаружило на YouTube более 61,3 тыс. запрещенных материалов с фейками о военной спецоперации на территории Украины, экстремистским содержанием, пропагандой ЛГБТ* и вовлечением детей и подростков в совершение противоправных действий. Они все, по данным регулятора, находятся в свободном доступе.