Роскомнадзор потребовал от Google разблокировать Лебедева, Shaman и Газманова

Ведомство обнаружило на YouTube более 61,3 тыс. запрещенных материалов с фейками о военной спецоперации на территории Украины, экстремистским содержанием, пропагандой ЛГБТ* и вовлечением детей и подростков в совершение противоправных действий. Они все, по данным регулятора, находятся в свободном доступе.