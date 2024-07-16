Вышел первый тизер сериала «Цитадель: Диана»

Оригинальный сериал братьев Руссо вышел в ноябре 2023 года и рассказывал об элитных агентах, которые пытаются восстановить свою память после краха их независимой шпионской организации. Главные роли в проекте исполнили Ричард Мэдден и Приянка Чопра. Еще до выхода первых серий шоу продлили на второй сезон.