Вышел первый тизер сериала «Цитадель: Диана»

Студия Amazon MGM Studios выпустила тизер сериала «Цитадель: Диана» — спин-оффа сериала братьев Руссо, создателей фильмов «Мстители: Война бесконечности» и «Мстители: Финал». Премьера шоу состоится 10 октября.
Действие сериала происходит в Милане в 2030 году. Восемь лет назад агентство «Цитадель» было уничтожено могущественным синдикатом «Мантикора». С тех пор Диана Кавальери (Де Анджелис), агент «Цитадели» под прикрытием, остается в тылу врага в качестве двойного агента.
Когда она наконец видит возможность исчезнуть навсегда, единственный способ сделать это — довериться самому неожиданному союзнику, Эдо Зани (Лоренцо Червазио), наследнику «Мантикоры» и Этторе Зани (Маурицио Ломбарди), который борется за лидерство с другими европейскими семьями.
В актерский состав сериала также вошли Джулия Пиатон, Текла Ройтен, Джордана Фаджано, Даниэле Паолони, Бернхард Шютц и Филиппо Нигро.
Оригинальный сериал братьев Руссо вышел в ноябре 2023 года и рассказывал об элитных агентах, которые пытаются восстановить свою память после краха их независимой шпионской организации. Главные роли в проекте исполнили Ричард Мэдден и Приянка Чопра. Еще до выхода первых серий шоу продлили на второй сезон.