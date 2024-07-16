Посмотрите первый трейлер «Другого человека» с Себастьяном Стэном

Кинокомпания A24 выпустила трейлер фильма Аарона Шимберга «Другой человек». В главной роли — звезда MCU Себастьян Стэн, который получил за свою работу в фильме приз за лучшую мужскую роль на Берлинском кинофестивале. Премьера трагикомедии состоится 20 сентября.
Фильм рассказывает об Эдварде, начинающем актере с нейрофиброматозом — генетическим заболеванием, которое вызывает рост опухолей на коже и костях. Стэн играет Эдварда в протезах, сделанных по образцу протезов его коллеги Адама Пирсона, актера, реально страдающего нейрофиброматозом в жизни, снимавшегося в картинах «Побудь в моей шкуре» и «Связанные по жизни».
После того как Эдварду делают операцию по восстановлению лица, коллеги и окружающие хвалят его новый облик, однако затем он встречает Освальда (Пирсон), актера, который играет Эдварда в спектакле, основанном на событиях его жизни. Главный герой становится одержим Освальдом, который выглядит точно так же, как и он до операции.
В актерский состав фильма также вошли Рената Рейнсве, С.Мейсон Уэллс, Оуэн Клайн и другие.
На премьере фильма на кинофестивале «Сандэнс» в январе Стэн рассказал, как ходил по Нью-Йорку в протезе, чтобы посмотреть, как люди будут к нему относиться.
«Я общался с людьми, и это было действительно интересно. Страшно было видеть, насколько ограничено взаимодействие между двумя крайностями: они либо не обращали на это внимания, либо проявляли чрезмерное внимание. Самыми честными были дети. Я общался с маленькой девочкой, и ее мама пыталась поступить правильно, но таким образом она фактически мешала девочке просто получить опыт. Она была смелой и отважной, и это дети, верно? Они просто хотят знать что‑то новое — у них нет осуждения. Для меня это был урок», — рассказал актер.