Посмотрите первый трейлер «Другого человека» с Себастьяном Стэном

«Я общался с людьми, и это было действительно интересно. Страшно было видеть, насколько ограничено взаимодействие между двумя крайностями: они либо не обращали на это внимания, либо проявляли чрезмерное внимание. Самыми честными были дети. Я общался с маленькой девочкой, и ее мама пыталась поступить правильно, но таким образом она фактически мешала девочке просто получить опыт. Она была смелой и отважной, и это дети, верно? Они просто хотят знать что‑то новое — у них нет осуждения. Для меня это был урок», — рассказал актер.