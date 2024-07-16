Disney расследует утечку терабайта внутренних данных

Disney расследует взлом внутренних чатов мессенджера Slack из‑за сообщений об утечке 1,1 терабайта данных. Об этом сообщают Wired и The Wall Street Journal (WSJ).
Хакерская группа Nullbulge, выступающая против генеративного искусства, утверждает, что получила и слила сообщения и файлы из почти 10 тыс. каналов Disney. «Хактивисты» своими целями называют «защиту прав художников и обеспечение справедливой компенсации за их работу».
Группа хакеров поделилась скриншотами якобы подлинных документов о трафике и доходах от Диснейленда в Париже и о новой функции стриминга, которая будет рекомендовать контент Disney на основе просмотренного зрителями ранее. Они пригрозили выложить все добытые данные в сеть: речь идет о сведениях по невыпущенным проектам, необработанных изображениях и компьютерном коде.
Как пишет газета WSJ, в слитых данных, с которыми ей удалось познакомиться, находятся «разговоры о поддержании корпоративного веб-сайта Disney, разработке программного обеспечения, оценке кандидатов на трудоустройство, программы для начинающих лидеров [кабельной сети] ESPN и фотографии собак сотрудников, причем данные охватывают период как минимум с 2019 года».
Технический директор компании Mitiga Security Рой Шерман, который тоже познакомился с утечкой, сообщил, что данные «выглядят правдоподобно — множество URL-адресов, разговоры сотрудников, некоторые учетные данные и другой контент».
Хакеры утверждают, что получили данные от предполагаемого сотрудника Disney, и раскрыли его имя. Wired же личность не назвало, но отметило, что этот человек указал Disney в качестве своего работодателя. Подтверждения этому нет.
Десять лет назад Sony Pictures стала жертвой разрушительного взлома. Это по-прежнему считается самой значительной утечкой корпоративных данных в истории США. Многолетние электронные письма, от безобидных до сплетен и невероятно нелестных, оказались в сети. В результате обладательница премии «Оскар», продюсер Эми Паскаль ушла с поста содиректора студии.
В начале июня Хакеры выложили на форум 4chan 270 гигабайт файлов с внутренними данными, связанными с газетой The New York Times, и 2,5 гигабайта с данными Disney. Предполагалось, что за атакой на Disney стояли фанаты онлайн-игры Club Penguin, которую компания выкупила и закрыла.