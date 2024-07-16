Disney расследует утечку терабайта внутренних данных

Группа хакеров поделилась скриншотами якобы подлинных документов о трафике и доходах от Диснейленда в Париже и о новой функции стриминга, которая будет рекомендовать контент Disney на основе просмотренного зрителями ранее. Они пригрозили выложить все добытые данные в сеть: речь идет о сведениях по невыпущенным проектам, необработанных изображениях и компьютерном коде.