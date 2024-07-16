Российские банки не знают, как выполнять требования закона об отказе в кредитах уклонистам от армии

Российские банки, которые по новому закону обязаны отказывать в кредитах уклонистам от призыва и воинской службы, до сих пор не понимают, как выполнять требования. Об этом рассказал РБК со ссылкой на письма Национального совета финансового рынка председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной и вице-премьеру Дмитрию Григоренко.
С 1 ноября 2024 года Минобороны должно начать вносить в базу информацию о принятых мерах в отношении призывников-уклонистов. С этого дня банки должны будут исполнять требования об отказах им в кредитах, но порядок взаимодействия участников рынка с Минобороны все еще непонятен, говорится в письмах.
«Вопрос с присоединением банков и предоставления им доступа к реестру возник давно, но так и не решен, оставаясь в подвешенном состоянии. В Минобороны возражали, чтобы банки имели доступ к реестру, имея в виду [необходимость] информировать их непосредственно через Минобороны, чтобы кредиторы могли исполнять обязанность по закону „О потребкредите“ (353-ФЗ) и отказывать в ссудах призывникам-уклонистам», — рассказал изданию председатель НСФР Андрей Емелин.
«Но мы до сих пор не понимаем, как это будет работать: ни канал передачи, ни технические параметры доступа, ни режимы взаимодействия (пакетный, реестровый или индивидуальный) нам пока неизвестны», — добавил он.
Собеседник издания подчеркнул, что банки чисто технически могут не успеть доработать свои системы перед запуском реестра. «Мы вежливо звоним в тревожный колокол», — отмечает Емелин.
Глава НСФР считает, что если к моменту запуска реестра финансовые организации не получат четкие правила работы, то некоторые банки могут начать по умолчанию отказывать в кредитах мужчинам призывного возраста.