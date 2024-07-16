Российские банки не знают, как выполнять требования закона об отказе в кредитах уклонистам от армии

«Вопрос с присоединением банков и предоставления им доступа к реестру возник давно, но так и не решен, оставаясь в подвешенном состоянии. В Минобороны возражали, чтобы банки имели доступ к реестру, имея в виду [необходимость] информировать их непосредственно через Минобороны, чтобы кредиторы могли исполнять обязанность по закону „О потребкредите“ (353-ФЗ) и отказывать в ссудах призывникам-уклонистам», — рассказал изданию председатель НСФР Андрей Емелин.