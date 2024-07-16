После финала ЧЕ сборную Англии покинул тренер Гарет Саутгейт. Его критиковали за скучный футбол

После многих лет неудач на международной арене с момента победы на чемпионате мира пятьдесят восемь лет назад Саутгейту также приписывают создание позитивной атмосферы вокруг команды. Однако во время Евро-2024 в Германии стиль игры сборной Англии оказался под пристальным вниманием: некоторые болельщики бросали на поле пластиковые стаканчики после ничьей со Словенией (0:0). В финале англичане проиграли испанцам и стали первой командой, проигравшей два финала подряд.