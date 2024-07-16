После финала ЧЕ сборную Англии покинул тренер Гарет Саутгейт. Его критиковали за скучный футбол

Сегодня в 14:58
Фото: Кирилл Венедиктов

Тренер сборной Англии по футболу Гарет Саутгейт уходит после проигрыша команды в финале чемпионата мира-2024 двумя днями ранее. Об этом сообщается в соцсетях национальной сборной.

53-летний Саутгейт провел восемь лет на посту тренера сборной Англии, проведя 102 матча. «Как гордому англичанину для меня было честью всей жизни играть за Англию и тренировать ее. Для меня это значило все, и я отдал этому всего себя», — сказал он.

Саутгейт возглавлял сборную Англии на 4 крупных международных турнирах, дойдя до полуфинала чемпионата мира 2018 года и четвертьфинала в Катаре два года назад. Саутгейт считается самым успешным английским тренером: с момента победы на ЧМ в 1966 году сборная Англии одержала 7 побед в 25 международных турнирах на выбывание, а из 4 игр, которые прошли при тренере Саутгейте, — 9.

После многих лет неудач на международной арене с момента победы на чемпионате мира пятьдесят восемь лет назад Саутгейту также приписывают создание позитивной атмосферы вокруг команды. Однако во время Евро-2024 в Германии стиль игры сборной Англии оказался под пристальным вниманием: некоторые болельщики бросали на поле пластиковые стаканчики после ничьей со Словенией (0:0). В финале англичане проиграли испанцам и стали первой командой, проигравшей два финала подряд.

Будучи тренером сборной Англии, Саутгейт выиграл 62 из 102 игр. Принц Уильям, занимающий пост президента Английской футбольной ассоциации, поблагодарил того за всю работу.

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