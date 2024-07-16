В Казани имам рассказал, как правильно «побивать» жену. Журналистов обвинили в искажении его слов

Казанский имам записал подкаст о том, как правильно «побивать» жену. Опубликовавшее его слова издание удалило запись и заявило, что цитату исказили. На материал обратило внимание издание 116.ru.
В сети заметили завирусившийся отрывок видеоподкаста «Чай с хазратом». В нем имам казанской мечети «Ирек» Тимур Камаев объяснял мусульманам тонкости веры. В одном из выпусков он отвечал на вопрос о рукоприкладстве в семье и фрагменте Корана о «женщинах, непокорности которых опасаются». По его словам, на неподчинение женщины нужно сначала ответить словами, потом делом и лишь после этого «побивать».
«Начинать, конечно же, надо с увещевания, то есть постараться объяснить жене, что так делать нельзя, красивым языком, с хикметом (мудростью. — Прим. ред.), всегда надо разговаривать», — сказал священнослужитель.
«Если нет понимания, то следующим этапом становится разделение спального ложа. Жена уже должна понять, что она что‑то делает не так. Если из крайности что‑то происходит, то есть, как говорится в аяте, побивание. Побивание и избивание — разные вещи», — провел грань имам и пояснил, что «смысл не в том, чтобы оставить увечья или синяки».
«Говорится не о том, что надо травмировать свою жену. Имеется в виду, что жена должна понять, что она делает что‑то не так. Например, есть мисвак, маленькая палочка [для чистки зубов]. Аккуратно пару раз жену ударить мисваком. Рука работает только от локтя, не полностью, маленькими ударами», — Камаев продемонстрировал удары на камеру.
Мужчина подчеркнул, что супругу нельзя избивать, ведь это нарушает ее права. В случае частых избиений он порекомендовал женщинам обращаться к хазрату или шариатскому судье.
Вечером 15 июля издание «Татар-информ», которое выпускало ролики Камаева, удалило запись. На следующий день его представители заявили, что другие журналисты вырвали из контекста мнение имама.
«Тиражируется только вырванная из контекста часть видео с подписью: „Бить так, чтобы не оставлять следов. Имам казанской мечети рассказал, как правильно издеваться над женой“», — подчеркнули в редакции.
«Обращаем внимание, что распространяемые цитата и контекст не соответствуют тому, о чем говорил имам. В интервью он подчеркивает, что рукоприкладство — грех в исламе, зло, за которое последует наказание, а женщин, оказавшихся жертвами семейного насилия, он призывает не замалчивать проблему, а обращаться за помощью к хазратам и в полицию», — написало издание.
В редакции добавили, что придерживаются принципа сохранения межконфессионального согласия в обществе и укрепления духовных ценностей, а также считают непрофессиональными «методы манипуляции общественным сознанием и целенаправленное искажение действительности в целях разжигания межнациональных конфликтов».
В Духовном управлении мусульман слова Камаева поспешили опровергнуть. По словам его замглавы в комментарии «Газете.ру», ведомство принципипально выступает против насилия и упомянутый аят нельзя рассматривать вне контекста всего Корана.
«Если смотреть на кораническое послание комплексно и в совокупности с нравственными ориентирами, <…> мы видим, что ислам отверг большую часть дискриминационных положений. <…> Очевидно, татарстанский имам уточняет, что аят не следует понимать буквально, и в тактичной манере стремится предотвратить рукоприкладство», — сказал замглавы ДУМ РФ Дамир Мухетдинов.
«Мы согласны с трактовкой крупнейшего отечественного арабиста, профессора Саида Кямилева, который уже много лет назад аргументированно доказал, что слово, интерпретируемое как „побивайте“, следует понимать в совершенно ином значении — как „разрывайте связь“», — отметил духовный лидер.