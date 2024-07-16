В Казани имам рассказал, как правильно «побивать» жену. Журналистов обвинили в искажении его слов

В сети заметили завирусившийся отрывок видеоподкаста «Чай с хазратом». В нем имам казанской мечети «Ирек» Тимур Камаев объяснял мусульманам тонкости веры. В одном из выпусков он отвечал на вопрос о рукоприкладстве в семье и фрагменте Корана о «женщинах, непокорности которых опасаются». По его словам, на неподчинение женщины нужно сначала ответить словами, потом делом и лишь после этого «побивать».