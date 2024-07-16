Мэр Ульяновск перестал ходить в «Бургер Кинг» после шуток о лишнем весе. В кафе по нему скучают

Мэр Ульяновска перестал ходить в «Бургер Кинг» после того, как горожане стали шутить о его лишнем весе. Кафе повесило баннер: «Мэр, мы скучаем».
Об отказе от походов в фастфуд-заведение чиновник Александр Болдакин признался в мае в беседе с 73online. Упитанный мужчина был возмущен неприятными постами о себе.
«Благодаря вашим публикациям люди меня стали узнавать не только где‑то рядом с администрацией, но и в магазинах, и в кафе. Помните, меня даже в «Бургер Кинге» фотографировали и смеялись? Я такой же человек, как и все», — говорил он журналистам.
«Был там с дочкой, но после этого случая не хожу, а дети страдают… Где бы я не появился, все не нравится. Вот, говорили, пузо наедает… Ну да, я полненький! У меня такая конституция: и папа, и мама, и бабушка у меня такие же. Стараюсь, конечно, держать себя в форме, — рассказал мэр.
Спустя пару месяцев после его заявления над рестораном появилось адресованное мэру предложение: «Мэр, мы соскучились. Прошел месяц — приходите за Воппером для себя и детей». На него обратил внимание телеграм-канал «Ольгино на Волге».
Представители пресс-службы сети ресторанов рассказали «Подъему», что мэр пока держит обещание и не заходит за бургерами.
«Баннер один, он находится недалеко от нашего ресторана. И это основная трасса Ульяновска. Мы знаем, что он там проезжает. Мы ждём его в гости, но пока это не случилось», — ответили в пресс-службе
«Мы думали сделать бесплатную доставку на адрес администрации, но пока ограничились. Решили, раз ему и его детям нравится у нас бывать, пускай лучше приедут в гости», — объяснили представители «Бургер Кинга».
В мэрии журналистам сказали, что Болдакин знает о баннере и относится к нему «спокойно».
Ulpressa заметила и другое предложение городскому главе. Местный клуб единоборств Хачатура Малхасяна позвал мэра на тренировки: «Мэр, обижают в соцсетях? Приходи ставить удар»