Мэр Ульяновск перестал ходить в «Бургер Кинг» после шуток о лишнем весе. В кафе по нему скучают

«Был там с дочкой, но после этого случая не хожу, а дети страдают… Где бы я не появился, все не нравится. Вот, говорили, пузо наедает… Ну да, я полненький! У меня такая конституция: и папа, и мама, и бабушка у меня такие же. Стараюсь, конечно, держать себя в форме, — рассказал мэр.