Valentin Yudashkin, Vassa & Co. и еще 80 модных брендов приняли участие в проекте «Киношоурум»

Более 80 российских брендов одежды стали участниками конкурса «Киношоурум», который проводит онлайн-кинотеатр Okko и Агентство креативных индустрий. Цель проекта — поддержать модную индустрию и интегрировать работы талантливых российских дизайнеров в отечественный кинематограф.
В предфинальный этап конкурса вышли бренды Valentin Yudashkin, Vassa & Co., Not Alone, «Малиновые сны», «Луна влюблена», MySiberia, Combez.lab, Versta, People, Zotova Lanita, Kaidzen, «Энсо» и другие.
Всего организаторы получили свыше 200 заявок более чем из 30 регионов России. Больше всего — из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, республик Татарстан и Башкортостан, Краснодарского края, Кировской, Нижегородской, Самарской и Челябинской областей.
Затем экспертный совет «Киношоурума» оценил анкеты и отобрал участников. Работы рассматривали ведущие деятели российской моды и кинематографа: дизайнер Игорь Чапурин, стилист Марианна Елисеева, основатель Международной школы этикета Марии Буше, генеральный директор АКИ Гюльнара Агамова, создатель бренда ZNWR Максим Ганисевский, директор по развитию универмага «Имена» Вера Зайцева, главный редактор российского издания журнала «Кинорепортер» Мария Лемешева, генеральный продюсер онлайн-кинотеатра Okko Гавриил Гордеев и советник по GR онлайн-кинотеатра Okko Светлана Сонина.
«Российские дизайнеры — лучшие проводники визуального воплощения уникальности нашей культуры, именно поэтому создатели наших оригинальных сериалов с радостью согласились на этот эксперимент», — рассказала Сонина.
В следующем этапе конкурса дизайнеры и бренды одежды будут создавать образы для героев новых оригинальных сериалов онлайн-кинотеатра Okko производства MEM Cinema Production, Norm Production, «Место силы» и «Марс Медиа». До 1 сентября ведущие художники по костюмам и специалисты из этих студий определят победителей первого потока конкурса.
«Я очень рада такой инициативе и уверена, что у нее будут довольно интересные плоды, — говорит художник по костюмам, автор телеграм-канала „Кинокостюм для чайников“ Анна Баштовая. — Кроме того, я сама пришла в кино из мира моды и не удивлюсь, если кто‑то из участников конкурса также влюбится в мир кино, а мы, в свою очередь, обретем талантливого художника по костюмам».
После завершения конкурса одежду брендов-победителей можно будет купить в магазинах Москвы.