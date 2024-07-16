Valentin Yudashkin, Vassa & Co. и еще 80 модных брендов приняли участие в проекте «Киношоурум»

«Я очень рада такой инициативе и уверена, что у нее будут довольно интересные плоды, — говорит художник по костюмам, автор телеграм-канала „Кинокостюм для чайников“ Анна Баштовая. — Кроме того, я сама пришла в кино из мира моды и не удивлюсь, если кто‑то из участников конкурса также влюбится в мир кино, а мы, в свою очередь, обретем талантливого художника по костюмам».