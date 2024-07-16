В России предложили проверять паспортные данные в базе МВД для покупки сим-карт

Минцифры разработало поправки в закон «О связи», согласно которым россияне смогут покупать сим-карты только после проверки паспортных данных по базе МВД, передают «Ведомости».
Кроме того, для пополнения баланса телефона с помощью наличных абонентам также будет необходимо предоставить паспорт.
Согласно документу, проверять паспорта планируют с помощью Системы межведомственного электронного взаимодействия. За несоблюдение требований продавцов будут штрафовать на 10 тыс. рублей за каждую сим-карту, проданную с нарушениями.
По информации издания, сейчас поправки проходят этап согласования между ведомствами и могут быть приняты Госдумой уже до конца весенней сессии в августе. Источники «Ведомостей» в двух компаниях — операторах связи подтвердили обсуждение поправок.
В апреле Минцифры предложило обязать иностранцев, включая мигрантов, сдавать биометрию для покупки сим-карт. Из инициативы следует, что приезжие должны будут предоставлять информацию при регистрации на «Госуслугах».