В Австралии потребовали депортировать группу Tenacious D после шутки про покушение на Трампа

Австралийский политик призвал депортировать комедийную рок-группу Tenacious D Джека Блэка и Кайла Гэсса из страны после комментария одного из участников группы о покушении на Дональда Трампа, передает The Hollywood Reporter.
Ранее в сети разошлись кадры выступления коллектива в Сиднее, во время которого Блэк и человек в костюме «робота» преподнесли Гассу праздничный торт. На видео слышно, как Блэк просит Гэсса загадать желание, на что тот отвечает «Не промахнись по Трампу в следующий раз» под смех и аплодисменты сиднейской публики.
Сенатор Ральф Бабет, лидер Объединенной австралийской партии, потребовал депортировать Tenacious D за неудачную шутку. В своем пресс-релизе Бабет заявил, что комментарии Гласса не были шуткой, и призвал министра иммиграции Австралии Эндрю Джайлса «отозвать их визы».
У коллектива было запланировано еще 4 выступления на континенте — в Ньюкасле и Брисбене, Мельбурне и Аделаиде. Первое из них уже отменилось.
В субботу, 14 июня, в городе Батлер, штат Пенсильвания, было совершено покушение на Дональда Трампа во время его встречи с избирателями. Пуля стрелка попала кандидату в президенты США в ухо. В результате случившегося скончался один человек, еще двое тяжело ранены.