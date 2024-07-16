В Австралии потребовали депортировать группу Tenacious D после шутки про покушение на Трампа

Ранее в сети разошлись кадры выступления коллектива в Сиднее, во время которого Блэк и человек в костюме «робота» преподнесли Гассу праздничный торт. На видео слышно, как Блэк просит Гэсса загадать желание, на что тот отвечает «Не промахнись по Трампу в следующий раз» под смех и аплодисменты сиднейской публики.