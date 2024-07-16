В Австралии потребовали депортировать группу Tenacious D после шутки про покушение на Трампа

Сегодня в 12:09
Фото: @tenacious

Австралийский политик призвал депортировать комедийную рок-группу Tenacious D Джека Блэка и Кайла Гэсса из страны после комментария одного из участников группы о покушении на Дональда Трампа, передает The Hollywood Reporter.

Ранее в сети разошлись кадры выступления коллектива в Сиднее, во время которого Блэк и человек в костюме «робота» преподнесли Гассу праздничный торт. На видео слышно, как Блэк просит Гэсса загадать желание, на что тот отвечает «Не промахнись по Трампу в следующий раз» под смех и аплодисменты сиднейской публики.

Сенатор Ральф Бабет, лидер Объединенной австралийской партии, потребовал депортировать Tenacious D за неудачную шутку. В своем пресс-релизе Бабет заявил, что комментарии Гласса не были шуткой, и призвал министра иммиграции Австралии Эндрю Джайлса «отозвать их визы».

У коллектива было запланировано еще 4 выступления на континенте — в Ньюкасле и Брисбене, Мельбурне и Аделаиде. Первое из них уже отменилось.

В субботу, 14 июня, в городе Батлер, штат Пенсильвания, было совершено покушение на Дональда Трампа во время его встречи с избирателями. Пуля стрелка попала кандидату в президенты США в ухо. В результате случившегося скончался один человек, еще двое тяжело ранены.

Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами