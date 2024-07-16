Суд оправдал петербуржца по делу о донате ВСУ. Свидетель давал показания пьяным и отказался от них

Жителя Петербурга оправдали по делу о финансировании украинского батальона «Азов» (ч.1.1 ст. 205.1 УК РФ). Свидетель дал показания пьяным, а в зале суда отказался от них. Об этом пишет секретарь Объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.
Петербуржца Игоря Сиомика обвиняли не только в переводе в пользу полка ВСУ, но и в незаконном образовании юридического лица. Мужчина признал вину по последней статье и рассказал, что через знакомого подал документы на регистрацию юрлица, поэтому в ЕГРЮЛ попали данные о подставном лице. Несмотря на это, его все равно отправили в СИЗО.
В материалах дела следователи уверяли, что Сиомик, «находясь по месту своего жительства, являясь сторонником радикальных националистических организаций», инициировал переписку с неким участником «Азова». По версии следствия, мужчина якобы позже взял у кого‑то 20 тыс. рублей, перевел их на счет, добавил к ним еще 110 тыс. и получившуюся сумму перечислил украинскому формированию.
На заседании Первого Западного окружного военного суда один из свидетелей неожиданно отказался от показаний, данных следователю. Друг подсудимого рассказал, что Сиомик никогда не просил у него денег и не предлагал отправить их в Украину. Более того, обвиняемый не мог ему такого говорить, так как знал, что брат свидетеля отправился в зону военной операции на территории Украины в 2022 году.
Кроме того, мужчина вовсе не давал таких показаний следователю, не читал протокол, но подписал его. По его словам, полицейские приехали к нему домой утром, забрали его пьяным, увезли в больницу на капельницу, после чего следователь организовал допрос.
К тому же оказалось, что карта, с которой был совершен перевод, принадлежит не Сиомику. По словам его жены, она перечисляла на нее деньги на оплату квартиры и различные покупки, а потом муж продал пластик в присутствии женщины.
Из данных банка следует, что Сиомик действительно совершал обычные бытовые покупки: мебель, метро, бензин, заказ продуктов, оплата квартиры. 12 января 2023 года в личном кабинете банковского приложения мужчина поменял телефонный номер, новые цифры принадлежали покупателю. Им оказался посторонний гражданин Молдовы.
Отдельно суд отметил, что Сиомик вовсе не мог совершить упомянутый перевод ВСУ: сигнал телефона мужчины был зафиксирован на ул. Верхне-Каменская, а перевод с карты осуществлен в районе ул. Дибуновской. Расстояние между точками 5.81 км.
Таким образом, военный суд пришел к выводу, что обвиняемый оказался невиновен и признал за ним право на реабилитацию. По другой статье мужчина все равно получил наказание в 2 года и 8 месяцев колонии. Этот срок он отбыл под стражей за время следствия, поэтому Сиомика освободили в зале суда.
* Батальон «Азов» признан в России террористической организацией, ее деятельность в стране запрещена.