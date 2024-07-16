Суд оправдал петербуржца по делу о донате ВСУ. Свидетель давал показания пьяным и отказался от них

На заседании Первого Западного окружного военного суда один из свидетелей неожиданно отказался от показаний, данных следователю. Друг подсудимого рассказал, что Сиомик никогда не просил у него денег и не предлагал отправить их в Украину. Более того, обвиняемый не мог ему такого говорить, так как знал, что брат свидетеля отправился в зону военной операции на территории Украины в 2022 году.