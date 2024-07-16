Авторы «Брата-3» снимут байопик про группу Centr

Кинокомпания «Улица Сергея Эйзенштейна» и «ЦАО Records» анонсировали сериал о группе Centr. Проект находится в «подготовительном периоде», сказано в описании видео. На публикацию обратил внимание The Flow.
Съемки байопика начнутся в декабре этого года. Уточняется, что режиссером станет Валерий Перверзев, ранее поставивший картину «Брат-3», которая не связана с дилогией Балабанова, имеет оценку в 3 балла на «Кинопоиске» и так и не добралась до проката.
До конца года съемочная группа проведет серию интервью с Гуфом, Слимусом и Птахой, другими основателями и участниками лейбла «ЦАО», их друзьями и членами семей. Их рассказы лягут в основу сценария. Затем продюсеры намерены запустить всероссийский кастинг на соискание актеров, которые сыграют главные роли.
В видео Перверзев катается по Москве, снимает на камеру локации и делает зарисовки под семпл из «Что успеем» с первого альбома рэперского трио. Закадровый голос рассказывает о появлении группы и ее влиянии на слушателей рэпа нулевых годов.
«Птаха, Гуф, Слим одинаковы и одиноки. Они из разных миров, но с одной болью и одним пристрастием. Судьба дала им шанс объединиться, создать группу Centr, завоевать сердца миллионов, занять музыкальный олимп. Но, став гигантами для масс, они остались маленькими людьми, зарывшимися в своих бытовых проблемах и интригах», — говорится в аннотации к видео.
«Группа Centr — их детище, которое навсегда останется в зале славы русского рэпа. Но смогут ли остаться друзьями три „маленьких“ мальчика, перевернувших мир? И были ли они когда‑либо друзьями? Эта история о наркотических утопиях, предательствах и любви», — заканчивается описание.