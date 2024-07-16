Авторы «Брата-3» снимут байопик про группу Centr

«Птаха, Гуф, Слим одинаковы и одиноки. Они из разных миров, но с одной болью и одним пристрастием. Судьба дала им шанс объединиться, создать группу Centr, завоевать сердца миллионов, занять музыкальный олимп. Но, став гигантами для масс, они остались маленькими людьми, зарывшимися в своих бытовых проблемах и интригах», — говорится в аннотации к видео.