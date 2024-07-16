Азизи Гибсон, Brazzaville и еще более 20 артистов пополнили лайнап Пикника «Афиши»

Более 20 артистов пополнили лайнап Пикника «Афиши». На фестивале откроется новая, пятая сцена. Узнать больше о ней, увидеть состав артистов целиком и купить билеты можно на сайте Пикника.
Одним из хедлайнеров пятой сцены станет рэпер из Лос-Анджелеса Azizi Gibson, смешивающий классический олдскульный хип-хоп с трэпом, роком и даже нью-металом. Свой сет Azizi отыграет 4 августа.
3 августа перед зрителями выступит Дэвид Браун и американский коллектив Brazzaville. Его каверы на «Звезда по имени солнце» и «Зеленоглазое такси» подпевать будем в один голос, как всегда.
Хедлайнер сцены первого дня — петербургская рок-группа «Аффинаж». Также 3 августа на столичный «Пикник» спустя 16 лет вернется обладатель роскошного тенора Петр Налич, старые-добрые «Ундервуд», Untone Chernov, авторка одной из самых главных записей года «Уф!» Рушана, екатеринбуржцы из группы «Сова» и стильные петербуржцы из «Лензвука».
Еще один сюрприз сцены — Loc-Dog — 4 августа с лайв-бендом и специальной программой из своих самых громких хитов. В этот же день здесь выступят романтичный Мальбэк тоже с лайв-бендом, апологеты «умного» хауса из Уфы «Лауд», Коста Лакоста, дарк-R’n’B-проект NXN и Егор Сесарев.
Пятая сцена будет носить название крупнейшей в России краудфандинговой экосистемы и партнера фестиваля Planeta.ru.
Сокуратором сцены выступил арт-отдел старейшего клуба Москвы — легендарный «16 тонн».
Другие сцены фестиваля также получили обновления. В Москве 4 августа — коктейль из джаза, хип-хопа, неосоула Qascad, а также летние и вайбовые Lay-Far Orchestra и Антоха МС.
В Санкт-Петербурге 13 августа к посетителям выйдет джаз-фьюжен-бенд Dizzy Dutch Duck и проект Романа Парыгина «Радар», 14 августа — «Лауд» и танцевальный дуэт Saint City Lovers, выступление с которыми разделят R’n’B-певица Луни Ана и саксофонист Алексей Орехов.