Азизи Гибсон, Brazzaville и еще более 20 артистов пополнили лайнап Пикника «Афиши»

Еще один сюрприз сцены — Loc-Dog — 4 августа с лайв-бендом и специальной программой из своих самых громких хитов. В этот же день здесь выступят романтичный Мальбэк тоже с лайв-бендом, апологеты «умного» хауса из Уфы «Лауд», Коста Лакоста, дарк-R’n’B-проект NXN и Егор Сесарев.