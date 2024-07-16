Умер Эван Райт, автор «Поколения убийц»

Эван Райт, журналист, автор книги и одноименного мини-сериала HBO «Поколение убийц», скончался в возрасте 59 лет, передает The Guardian. Райт покончил с собой в пятницу в своем доме в Лос-Анджелесе.
Незадолго до смерти он снялся в документальном фильме «Teen Torture INC», в котором рассказал о своем пребывании в «The Seed», скандально известном реабилитационном центре для детей во Флориде. Райт рассказывал, что его отправили туда в 1972 году после того, как задержали по обвинению в торговле наркотиками, хотя вместо марихуаны он продавал кошачью мяту.
Доклад Сената показал, что в учреждении использовали лишение сна, угрозы физического насилия, публичные унижения и постоянное наблюдение в качестве средства контроля над детьми. «The Seed» закрыли в 2001 году. Райт говорил, что живет с посттравматическим стрессовым расстройством после пережитого там опыта.
«Всякий раз, когда я вижу, как жертвы этих программ говорят о себе, я всегда думаю: „Это мой брат или сестра“. Я чувствую связь с каждым, кто прошел через это», — написал Райт на странице X за день до своей смерти, после выступления Пэрис Хилтон в комитете Палаты представителей об опыте пребывания в четырех подобных учреждениях.
В 1990-х годах он переехал из Огайо в Лос-Анджелес, чтобы стать сценаристом, но начал работать редактором отдела развлечений и «главным обозревателем порнографических фильмов» в журнале Hustler. Вскоре он начал писать для Rolling Stone, журнала Time и Vanity Fair.
В 2003 году журнал Rolling Stone отправил его в Ирак, где он был прикомандирован к роте «Браво» 1-го разведывательного батальона морской пехоты. Результатом его журналистской деятельности стала книга «Поколение убийц», которую он адаптировал для мини-сериала HBO совместно с Дэвидом Саймоном, создателем сериала «Прослушка».