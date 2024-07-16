Умер Эван Райт, автор «Поколения убийц»

«Всякий раз, когда я вижу, как жертвы этих программ говорят о себе, я всегда думаю: „Это мой брат или сестра“. Я чувствую связь с каждым, кто прошел через это», — написал Райт на странице X за день до своей смерти, после выступления Пэрис Хилтон в комитете Палаты представителей об опыте пребывания в четырех подобных учреждениях.