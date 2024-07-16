В Китае 92-летняя женщина сбежала из дома престарелых через двухметровый забор

В Восточном Китае 92-летняя женщина сбежала из дома престарелых, преодолев двухметровый металлический забор. Об этом рассказало издание The Straits Times.
Видео, на котором пенсионерка ловко перелезает через ограждение высотой 2,15 метра, за неделю набрало более 1,25 млн просмотров в китайкой социальной сети Weibo.
Директор дома престарелых в городе Яньтай рассказал, что женщина страдает от тяжелой формы Альцгеймера. Ее быстро нашли и вернули в руки сотрудников.
В комментариях люди восхитились физическими способностями пенсионерки, которая всю жизнь занималась спортом и скалолазанием. Другие выразили обеспокоенность за безопасность пожилой женщины.