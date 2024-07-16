В Казани волонтеры отправляют котов на СВО

В Татарстане волонтеры начали отправлять котов в зону специальной военной операции на территории Украины. Об этом рассказал руководитель военно-патриотического клуба «Легенда» Владимир Малыгин. Его цитирует «Татар-информ».
Мужчина рассказал, что уже отправил солдатам четырех своих домашних котов, чтобы они боролись в окопах с мышами.
«Сейчас клей уже не помогает [от мышей]. Если клей жидкий, мышь пробегает, пачкает постель, и [в клей] берцами можно наступить. Кошки — они всегда кошки, кошачьего запаха мыши боятся. Даже во время Великой Отечественной войны Эрмитаж спасли коты, потому что картины нарисованы маслом, и мышей [оно] привлекает, это очень вкусная еда для них», — рассуждает общественник.
«Коты — это домашние животные. Во-первых, они успокаивают нервную систему солдат. Во-вторых, теплые, родные, из Татарстана. Донецкие коты тоже коты, но, к сожалению, они бегают по полям, а там, сами знаете, много погибших бойцов», — объясняет он отправку питомцев.
«Сиамских нельзя отправлять, тайских нельзя, они кусают, им надо привыкнуть к дому хозяина, ведь когда солдатики уходят в наряд, [коты] должны остаться с другим товарищем и могут просто покусать его, поцарапать. Шотландская вислоухая — хорошая порода. Вот именно таких вот, добродушных [отправляем]», — добавляет Малыгин.
Общественник также обратил внимание на особенные клетки для отправки животных. В них делают две секции: «в одной горшок делаем, кормушки делаем, опилки».