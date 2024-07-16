В Казани волонтеры отправляют котов на СВО

«Сейчас клей уже не помогает [от мышей]. Если клей жидкий, мышь пробегает, пачкает постель, и [в клей] берцами можно наступить. Кошки — они всегда кошки, кошачьего запаха мыши боятся. Даже во время Великой Отечественной войны Эрмитаж спасли коты, потому что картины нарисованы маслом, и мышей [оно] привлекает, это очень вкусная еда для них», — рассуждает общественник.