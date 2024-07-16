В Смоленске фигуру оленя не признали культурным наследием, ведь она создана «во враждебной стране»

Власти Смоленска отказались признавать фигуру оленя памятником культурного наследия, потому что он создан «во враждебной стране». Об этом пишет местное издание Smolnarod.
Бронзовая скульптура стоит в городском парке Блонье, и активист обратилсь в Главное управление Смоленской области по культурному наследию с просьбой включить ее в реестр памятников истории и культуры.
Скульптура считается трофеем Советской Армии. Солдаты обнаружили ее в 1944 году на даче рейхсмаршала Германа Геринга, после окончания Великой Отечественной войны ее перевезли в Россию. Известно, что в 1910 году ее создал немецкий анималист Рихард Фризе по заказу немецкого императора Вильгельма II, который захотел увековечить в бронзе свой охотничий успех — охоту на оленя с удивительно витиеватыми рогами. В итоге фигура появилась на постаменте у часовни святого Губерта.
Решение о признании скульптуры охраняемым памятником принимал Центр по охране и использованию памятников истории. Его текст появился в телеграм-канале «Злой смолянин».
В тексте с подписью директора центра говорится, что фигура «по истории ее создания является охотничьим трофеем, <…> что не подтверждает ее историко-культурную ценность».
«Включение данного объекта в реестр объектов культурного наследия нелесообразно, так как увековечивание скульптуры, созданной во враждебной стране, уничтожившей часть исторических памятников России будет несправедливым по отношению к другим объектам», — добавил директор учреждения.