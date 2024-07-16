В Смоленске фигуру оленя не признали культурным наследием, ведь она создана «во враждебной стране»

Скульптура считается трофеем Советской Армии. Солдаты обнаружили ее в 1944 году на даче рейхсмаршала Германа Геринга, после окончания Великой Отечественной войны ее перевезли в Россию. Известно, что в 1910 году ее создал немецкий анималист Рихард Фризе по заказу немецкого императора Вильгельма II, который захотел увековечить в бронзе свой охотничий успех — охоту на оленя с удивительно витиеватыми рогами. В итоге фигура появилась на постаменте у часовни святого Губерта.