Арми Хаммер признался, что после обвинений в изнасиловании «разорен», но «счастлив как никогда»

Американский актер Арми Хаммер, известный по фильмам «Социальная сеть» и «Зови меня своим именем» признался, что «разорен» после обвинений в насилии в отношении женщин. Об этом он сообщил в ютуб-шоу Билла Махера Club Random.
Хаммер поделился, что обвинения и расследование его предполагаемых преступлений стало «жестоким опытом». Тем не менее, актер, по его собственным словам, извлек из произошедшего пользу.
«Хорошее происходит только после того, как проходишь через ад», — подчеркнул Хаммер, признавшись, что теперь чувствую себя «счастливым как никогда».
«Кто‑то может взглянуть на меня и сказать: «Финансово ты совсем в другой позиции, нежели был раньше». А я смотрю на все это и говорю: «Да, но знаете, это научило меня тому, что я не нуждаюсь в богатстве, ведь сейчас я счастливее, чем когда‑либо в своей жизни», — сказзал Хаммер.
Актер добавил, что прошел лечение от зависимостей, в том числе от алкогольной, наркотической и сексуальной. Теперь, по словам Хаммера, он трезв. Терапию артист назвал тем, что изменило его жизнь.
«Мне нужно было перестроиться. Происходила какая‑то хрень. Думаю, если бы все, что случилось, не произошло, в моей жизни не было бы катастрофического тектонического сдвига. Моя жизнь продолжала бы идти своим чередом, и я знаю, что в конечном итоге это привело только к одному — к смерти», — признался он.
Хаммер подчеркнул, что «пережил смерть эго, смерть карьеры, финансовую смерть», и после смог возродиться. Свои поступки и слова в прошлом, которые привели его к скандалу и забвению в Голливуде, он назвал рискованными и попросту глупыми.
Ранее Хаммер уже говорил, что благодарен обвинениям в изнасиловании и каннибализме, которые выдвинули против него в 2021 году несколько женщин. Он пояснил, что после них научился любить себя.
После выдвинутых обвинений от работы с Хаммером отказались его агент и маркетолог, а также некоторые студии, с фильмах которых актер собирался сняться. Сам Хаммер отвергал обвинения. В 2023 году прокуратура округа Лос-Анджелес заявила, что не будет возбуждать дело против актера, обвинения с него сняли.