Арми Хаммер признался, что после обвинений в изнасиловании «разорен», но «счастлив как никогда»

«Кто‑то может взглянуть на меня и сказать: «Финансово ты совсем в другой позиции, нежели был раньше». А я смотрю на все это и говорю: «Да, но знаете, это научило меня тому, что я не нуждаюсь в богатстве, ведь сейчас я счастливее, чем когда‑либо в своей жизни», — сказзал Хаммер.