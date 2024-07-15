Netflix представил трейлер японского сериала «Токийские мошенники»

Сегодня в 02:01
Кадр: Netflix Asia/YouTube

На ютуб-канале Netflix Asia опубликовали трейлер японского сериала «Токийские мошенники». Он выйдет на стриминговом сервисе 25 июля.

Шоу, которое описывается как криминальный триллер, расскажет о мире мошенников в области недвижимости. Герои, согласно синопсису сериала, нацелились на добычу в 10 млрд йен (5,5 млрд рублей).

Чтобы заполучить ее, они заключают рискованные и незаконные сделки. Однако уйти от правосудия окажется непросто. Расследование мошенничества уже начато, потому персонажам придется быть особенно осторожными.

Автором сериала выступил Хитоси Онэ, известный по проекту «Elpis: Kibou, Aruiwa Wazawai» и фильму «Бакуман». Он поставил шоу по роману Ко Синдзе.

«В этой интригующей постановке представлены дикие персонажи, напряженная атмосфера, реалистичное визуальное повествование и музыка Таккю Ишино из Denki Groove», — рассказали создатели проекта.

Актерский состав «Токийских мошенников» составили Айяно Го, Тойокава Этсуши, Китамура Кадзуки, Койке Эйко, Пьер Таки, Сометани Шота, Матцуока Изуми, Йошимура Кайто, Матцуо Сатору, Лили Фрэнки и Ямамото Коджи.

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Пьер Таки
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