Откройте карту «Будущее городского климата» и узнайте, как изменится климат разных мест через 60 лет

В сети появилась интерактивная карта «Будущее городского климата». С ее помощью можно узнать, какой будет жизнь разных городов через 60 лет. Спойлер: погода во многих из них станет гораздо теплее.
К примеру, города с умеренным климатом станут похожи на нынешние курортные локации. Климат Мюнхена будет напоминать современную Ломбардию, Лондона и Амстердама — Аквитанию, Вашингтона — Луизиану, а Петербурга — Адыгею.
Москва, в свою очередь, предложит условия, схожие со станицей Темиргоевская в Краснодарском крае. Екатеринбург приблизится к климату ставропольского села Бурлацкое, Архангельск начнет напоминать Крым.
Средняя температура зимой в этих городах увеличится от 2,9 до 9,8 градуса, а летом — от 4,2 до 10,3 градуса. Ученые отметили, что изменения произойдут в связи с выбросами парниковых газов.
«В будущем многие города могут столкнуться с климатом, не похожим ни на что существующее на Земле сегодня», — добавили авторы проекта. В частности, неопределнность ожидает Багдад, Абу-Даби, Хошимин, Бангкок, Гуанчжоу, Якутск.
Всего на карте можно найти 40 581 населенный пункт. Климатические условия в этих городах и поселениях проанализировал специалист по пространственной экологии Мэттью Фицпатрик из Университета Мэриленда. Он использовал данные Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК).
Ученые опасаются, что глобальное потепление приведет к тому, что ряд густонаселенных сегодня регионов станет непригоден для жизни. Под угрозой, как считают специалисты, около 40% населения планеты — именно столько живет вблизи экватора, где изменения климаты будут особенно заметными и непредсказуемыми.
По словам исследователей, Земля уже стремительно нагревается. В период с 1950 по 2010 год почти 6% территорий стали значительно теплее и суше. Эти перемены подтолкнули Фицпатрика к созданию карты «Будущее городского климата».
«Я надеюсь, что эта карта будет способствовать обсуждению проблемы изменения климата. Возможно, это поможет людям лучше понять масштабы последствий и то, почему ученые так обеспокоены», — подчеркнул он.