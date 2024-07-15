Откройте карту «Будущее городского климата» и узнайте, как изменится климат разных мест через 60 лет

Ученые опасаются, что глобальное потепление приведет к тому, что ряд густонаселенных сегодня регионов станет непригоден для жизни. Под угрозой, как считают специалисты, около 40% населения планеты — именно столько живет вблизи экватора, где изменения климаты будут особенно заметными и непредсказуемыми.