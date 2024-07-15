Тимоте Шаламе снимется в фильме Джоша Сэфди «Marty Supreme» для A24

Вчера в 23:52
Фото: Вольга

Тимоте Шаламе («Дюна») находится на финальной стадии переговоров о том, чтобы исполнить главную роль в новом фильме Джоша Сэфди («Неограненные алмазы») «Marty Supreme» для A24. Об этом сообщает Deadline.

Детали сюжета пока держатся в секрете. Однако известно, что лента будет вдохновлена профессиональным игроком в настольный теннис Марти Рейсманом.

Рейсман начал играть в юном возрасте и быстро стал одной из самых знаковых фигур в этом виде спорта, завоевав множество национальных и международных титулов.

Известный своим уникальны стилем игры он был мастером обмана и умел манипулировать мячом таким образом, что сбивал с толку своих соперников.

Сценарий написали Рональд Бронштейн и Сэфди. Продюсировать ленту будут Элай Буш, Энтони Катагас.

Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами