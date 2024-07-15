Тимоте Шаламе снимется в фильме Джоша Сэфди «Marty Supreme» для A24

Тимоте Шаламе («Дюна») находится на финальной стадии переговоров о том, чтобы исполнить главную роль в новом фильме Джоша Сэфди («Неограненные алмазы») «Marty Supreme» для A24. Об этом сообщает Deadline.
Детали сюжета пока держатся в секрете. Однако известно, что лента будет вдохновлена профессиональным игроком в настольный теннис Марти Рейсманом.
Рейсман начал играть в юном возрасте и быстро стал одной из самых знаковых фигур в этом виде спорта, завоевав множество национальных и международных титулов.
Известный своим уникальны стилем игры он был мастером обмана и умел манипулировать мячом таким образом, что сбивал с толку своих соперников.
Сценарий написали Рональд Бронштейн и Сэфди. Продюсировать ленту будут Элай Буш, Энтони Катагас.