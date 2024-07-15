Netflix показал тизер-трейлер аниме «Терминатор Зеро»

На ютуб-канале Netflix опубликовали тизер-трейлер аниме «Терминатор Зеро», основанного на знаменитой кинофраншизе с Арнольдом Шварценеггером в главной роли.
Мультсериал выйдет на стриминговом сервисе 29 августа. Его создали студия Skydance, Масаши Кудо и Мэттсон Томлин, сценарист второй части «Бэтмена» Мэтта Ривза. В шоу будет восемь эпизодов.
Роли озвучили Тимоти Олифант («Амстердам», «Правосудие»), Розарио Доусон («Асока», «Город грехов»), Соноя Мидзуно («Разрабы», «Из машины»), Андре Холланд («Лунный свет», «Больница Никербокер»)и Энн Дауд («Рассказ служанки», «Исповедь»).
Сериал расскажет о продвинутом искусственном интеллекте Кокоро — японском аналоге Скайнет. Дауд исполнит в нем роль Пророка, лидера человеческого сопротивления.
Среди центральных действующих персонажей также будут — Малкольм Ли, гениальный программист и отец троих детей, которого преследуют пророческие кошмары об апокалиптическом будущем, и боец сопротивления Эйко, которую отправили в прошлое, чтобы помешать Малкольму запустить Кокоро.
Аниме, созданное японской анимационной студией Production IG («Призрак в доспехах»), станет частью вселенной Терминатора, но будет сосредоточен вокруг новых персонажей. Это будет первый анимационный проект в истории франшизы.
Действие шоу разворачивается в двух временных периодах. В 2022 году, когда борьба между машинами и людьми длится уже несколько десятилетий, и в 1997 году, когда Скайнет обрел самосознание.