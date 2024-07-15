Мизулина обратится в полицию с просьбой проверить Арсена Маркаряна

«Я спал с 12–13-летними девчонками, сам будучи 18–19-летним. Не с теми, которые плоские или еще что‑то, а с теми, которые сами хотели со мной *** [интимной связи]», — рассказывает Маркарян на записи. Перед этим он говорит, что ему «абсолютно все равно» на внимание правоохранителей.