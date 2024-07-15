Мизулина обратится в полицию с просьбой проверить Арсена Маркаряна

Екатерина Мизулина обратится в полицию с требованием проверить блогера и инфобизнесмена Арсена Маркаряна.
«Многие пишут про этого блогера. Он несет какую‑то дичь. Даже не хочу публиковать», — написала она в своем телеграм-канале.
Ранее в соцсетях появился ролик, на котором Маркарян рассказывает о половых отношениях с девочками возрастом 12 и 13 лет.
«Я спал с 12–13-летними девчонками, сам будучи 18–19-летним. Не с теми, которые плоские или еще что‑то, а с теми, которые сами хотели со мной *** [интимной связи]», — рассказывает Маркарян на записи. Перед этим он говорит, что ему «абсолютно все равно» на внимание правоохранителей.
После этого также всплыло видео с одной из онлайн-встреч Маркаряна, на которой он посоветовал мужчинам попробовать изнасиловать девушку, чтобы понять, как работает человеческая психология. По словам инфобизнесмена, 90% женщин не сопротивляются, если они чувствуют, что насильник «идет до конца».
Маркарян получил известность из‑за провокационных высказываний в адрес женщин. Он утверждал, что мужчины во время беседы обмениваются информацией, а женщины — состоянием, поэтому все, что он готов делать с девушками, — заниматься сексом. В начале июля блогер загадал загадку про женщин и мужчин на необитаемом острове и стал объектом пародий.