Дональда Трампа выдвинули кандидатом в президенты США от Республиканской партии

Дональда Трампа официально выдвинули кандидатом в президенты США от Республиканской партии. Об этом сообщает ABC.
Политика поддержало большинство делегатов Республиканской партии на съезде. Однако голосование носило формальный характер, так как по итогам внутрипартийных выборов он стал единственным кандидатом, обойдя основных конкурентов.
Тем временем сенатор Джей Ди Вэнс станет кандидатом в вице-президенты США от Республиканской партии.
«После долгих размышлений (…) я решил, что человеком, который лучше всего подходит на должность вице-президента США, является Джей Ди Вэнс, сенатор от великого штата Огайо», — заявил Трамп в своей соцсети Truth Social.
13 июля на Трампа было совершено покушение во время предвыборного митинга в городе Батлер, штат Пенсильвания. Одна из пуль попала политику в ухо, он сразу упал на пол и был накрыт агентами Секретной службы, а позже доставлен в больницу. В результате случившегося скончался один человек, еще двое тяжело ранены.
Стрелявшим оказался 20-летний житель Пенсильвании Томас Мэттью Крукс. Он успел выстрелить восемь раз с крыши примерно в 200 метрах от сцены. В итоге стрелок был убит при задержании.