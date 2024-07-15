Дональда Трампа выдвинули кандидатом в президенты США от Республиканской партии

13 июля на Трампа было совершено покушение во время предвыборного митинга в городе Батлер, штат Пенсильвания. Одна из пуль попала политику в ухо, он сразу упал на пол и был накрыт агентами Секретной службы, а позже доставлен в больницу. В результате случившегося скончался один человек, еще двое тяжело ранены.