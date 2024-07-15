Австралийские экологи рассказали об опасности затонувших кораблей Второй мировой для океана

Австралийские экологи заявили, что затонувшие во время Второй мировой войны корабли стали угрозой для экосистемы океана. Об этом написал Forbes.
По мнению ученых, затонувшие суда стали «тикающими бомбами», которые могут привести к «абсолютной катастрофе». Все дело в нефти и других химикатах, содержащихся в обломках кораблей.
С каждым годом суда на дне разрушаются, а химикаты на их борту приходят в негодность и просачиваются в воду. Такие утечки серьезно влияют на морскую флору и фауну.
Особенное беспокойство у исследователей вызывают шесть кораблей, покоящихся у берегов Австралии. Среди них — американские суда «Лексингтон», «Неошо» и «Симс», утонувшие среди коралловых рифов, два корабля у побережья Виктории, и найденный в 18 километрах от Баллины «Лимерик».
По мнению специалистов, разлив химических веществ с этих кораблей может привести к катастрофе вроде той, что произошла в 1989 году в проливе Принс-Уильям-Саунд рядом с Аляской. Там в результате разлива 11 млн галлонов нефти погибли тысячи морских животных и птиц, пострадали популяции рыб, а местная экосистема оказалась разрушена.
Некоммерческая организация Major Projects Foundation предложила план предотвращения экологических катастроф. Согласно ему, водолазы должны опуститься к обломкам кораблей и организовать безопасную добычу нефти путем бурения в корпусах.
Такую операцию уже проделывали на затонувших судах «Фрэнк Х.Бак» и «Джейкоб Лукенбах» вблизи моста «Золотые ворота» в Сан-Франциско в 2002 году. Она предотвратила продолжение неожиданных разливов нефти, которые наблюдались в этой части океана.
Обезвреживание кораблей возле Австралии потребует значительных финансовых вложений — по 3 млн долларов на каждое судно. Эти затраты, впрочем, оправданны: они позволят избежать возможных трат на очистку океана в случае разлива химикатов — каждый такой инцидент обходится примерно в 30 млн.