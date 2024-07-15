Австралийские экологи рассказали об опасности затонувших кораблей Второй мировой для океана

По мнению специалистов, разлив химических веществ с этих кораблей может привести к катастрофе вроде той, что произошла в 1989 году в проливе Принс-Уильям-Саунд рядом с Аляской. Там в результате разлива 11 млн галлонов нефти погибли тысячи морских животных и птиц, пострадали популяции рыб, а местная экосистема оказалась разрушена.