В Италии лабрадора спасли из моря после того, как он выпрыгнул из лодки и проплыл шесть километров

Вчера в 23:29

В Италии спасли лабрадора по кличке Зигги после того, как его унесло в море и он проплыл шесть километров за пять часов. Об этом сообщает издание What’s the Jam.

Его хозяева Марко Чеккон и Маринелла Джиаретта были на морской прогулке, когда пес нырнул в воду. Они прыгнули за ним, но их быстро разделило сильное течение.

Пара с трудом вернулась на лодку и смогла лишь смотреть, как их пес исчезает из виду. Они быстро сделали пост в соцсетях о пропаже: «Пожалуйста, кто найдет его, позвоните по этому номеру».

«Было около 12:30, нас было семеро в лодке, включая нескольких детей и Зигги. Собака прыгнула в воду, но мы и представить себе не могли, хотя хорошо знали эту местность, что течения настолько сильны. Несмотря на все мои попытки, держаться рядом с собакой, течение оказалось сильнее. Они взяли верх над нами, и наш лабрадор исчез из виду», — рассказал Марко.

Итальянская туристка по имени Ксения заметила собаку, плывущую к берегу в районе Сан-Пьетро-ин-Вольта. По ее словам, лабрадор выглядел изможденным, поэтому она высушила его, дала ему немного еды и воды и отвела в свой гостиничный номер, чтобы он отдохнул. Затем она увидела пост в соцсетях и поняла, что нашла Зигги.

Через некоторое время пес воссоединился со своими хозяевами. «Я хотел бы поблагодарить всех, кто принимал участие в его спасении», — сказал Марко.

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