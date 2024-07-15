В Италии лабрадора спасли из моря после того, как он выпрыгнул из лодки и проплыл шесть километров

«Было около 12:30, нас было семеро в лодке, включая нескольких детей и Зигги. Собака прыгнула в воду, но мы и представить себе не могли, хотя хорошо знали эту местность, что течения настолько сильны. Несмотря на все мои попытки, держаться рядом с собакой, течение оказалось сильнее. Они взяли верх над нами, и наш лабрадор исчез из виду», — рассказал Марко.