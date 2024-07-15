В России адаптируют сказку «Аленький цветочек»

Гендиректор компании «Марс Медиа» Юлия Иванова анонсировала на фестивале «Горький fest» полнометражный фильм-сказку «Аленький цветочек». Режиссером и креативным продюсером станет Юлия Трофимова («Страна Саша»), а автором сценария — Дана Жанэ («Последний аксель»). Актерский состав пока неизвестен.
Сюжет расскажет о дочери купца Насте, которую Злая Ведьма заманила во дворец. Там она становится сначала пленницей, а затем возлюбленной Чудовища — заколдованного принца. План ведьмы — разбить сердце Чудовища и заставить его уничтожить Аленький цветочек. Насте предстоит победить Ведьму, защитить свою любовь и сплотить семью.
Съемки фильма стартуют в 2026 году. Дата релиза пока не называется.