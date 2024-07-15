Чемпиона UFC Джона Джонса обвинили в нападении на допинг-офицера. Ему грозит тюрьма

Американского бойца ММА Джона Джонса, чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), обвинили в нападении на допинг-офицера. Об этом написал портал ММА Fighting.
Спортсмену предъявили два обвинения. Если Джонса признают виновным, он может оказаться в тюрьме на срок до года. Также бойцу грозит штраф.
Инцидент с участием Джонса произошел в марте 2024 года. По информации СМИ, спортсмен оказался пьян, когда к нему приехала допинг-офицер Кристал Мартинес. Джонс выхватил у нее телефон и угрожал расправой.
Джонс отверг все обвинения. Он заверил, что использовал нецензурную лексику в разговоре с допинг-офицером, но не нападал на нее.
«Недавно ко мне пришли тестировщики, когда я праздновал день рождения и прилег вздремнуть. Проснувшись, я был застигнут врасплох непрофессионализмом и протоколом одного из офицеров, что вызвало у меня раздражение», — пояснил боец.
Он заявил, что «ни в коем случае никому не угрожал, не набрасывался на кого‑либо, не повышал голос и не совершал никаких нападок». Джонс добавил, что сожалеет о грубой лексике, к которой он прибег.