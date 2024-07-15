В США самолет пришлось экстренно посадить из‑за поломки туалетов

Сегодня в 19:53
Фото: Joshua Hanson/Unsplash

Самолет авиакомпании American Airlines, летевший из Бостона в Лос-Анджелес, пришлось экстренно посадить из‑за поломки туалетов. Об этом сообщил портал Simple Flying.

Через четыре с половиной часа после взлета экипаж обнаружил, что ни один из туалетов на борту не функционирует. Тогда пилот совершил посадку в Финиксе — крупнейшем городе штата Аризона.

После посадки механики устранили неполадку, и самолет смог продолжить свой путь. Он прибыл в Лос-Анджелес в результате на два часа позже запланированного. Авиакомпания предложила пассажирам около 24 долларов в качестве извинений.

«Впервые меня перенаправили из‑за неисправности туалетов», — отметил один из пассажиров Виджай Кастури. Он отметил, что в туалетах перестал работать смыв, и порадовался, что в аэропорту Финикса смогли справиться с поломкой.

В апреле другой борт American Airlines столкнулся с проблемами из‑за туалетов. Тогда самолет пришлось экстренно посадить из‑за переполненных резервуаров — их не опорожнили после предыдущего рейса.

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